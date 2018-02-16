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Обеспокоенные представители отечественной рыбопромышленности обратились в письме к Путину

Сегодня, 05:18

26 февраля представители российской рыбной отрасли соберутся на четвертом Всероссийском съезде рыбопромышленников, чтобы подвести итоги и обсудить результаты своей деятельности с 2012 по 2017 год. В связи с этим работники рыбохозяйственного комплекса написали письмо Путину с просьбой не вносить изменения в устоявшееся рыболовное законодательство, информирует  «КП».

 Известно, что ранее президент получил предложение заменить систему распределения квот на основе статистики вылова аукционами. Для представителей рыбопромышленной отрасли это означает отбросить весь их бизнес в эпоху неопределённости и заморозить инвестиционную активность организаций.

В своем письме специалисты выражают надежду на сохранение распределенных квот на 2018 – 2024 года. Перед ними стоят сложные задачи – «обновление рыбопромыслового флота, возрождение береговых перерабатывающих комплексов, рост поставок рыбопродукции на российский рынок».

 


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