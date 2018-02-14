Кадыров высказался о пользе халяльной криптовалюты

Вчера, 23:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в сети по поводу халяльной криптовалюты. Он считает, что о судьбе биткоина нужно судить тем странам, где он процветает.

Рамзан Кадыров прокомментировал недавнее заявление муфтиятов Египта и Палестины о запрете биткоинов в Египте. Политик подчеркнул, что Чечня никак не может относиться к интересам Египтян, даже к тем, которые относятся к показателям их экономики. Кадыров сказал, что относительно криптовалюты может судить только по ее влиянию на экономику государства.

Если биткоин способствует развитию экономической сферы, его можно назвать халяльным, если же, наоборот, тормозит – то несомненно будет название харам.

Главным показателем для полного запрета криптовалюты в стране может послужить лишь отрицательный показатель в экономике государства и больше ничего.