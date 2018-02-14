Краснодар на Российском форуме в Сочи покажет проект канатного метро

Вчера, 20:14

Краснодар на Российском инвестиционном форуме, который будет проходить в Сочи, покажет инвесторам свой проект канатного метро. Стоимость всей постройки обойдётся в 11 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сообщении приводятся слова градоначальника Евгения Первышова, который сообщил, что данный проект канатного метро выдвинула общественность и члены Общественного совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам. Для самого Краснодара это очень важно, так как инфраструктура улучшится. Таким образом, горожане смогут выбирать альтернативные пути передвижения.

В ведомстве также добавляют, что проект будет реализован только за счёт частных капиталовложений. Государство и сама администрация города вкладывать деньги не планирует.

Чиновники планируют, что они найдут девять точек самого большого скопления людей. Это будут станции. Общая протяженность метро сможет составить в районе 32 километров. За год оно сможет перевести 35 миллионов человек.

Предполагается, что построить такое метро можно будет за четыре года. Если одна поездка будет стоить 40 рублей, то окупаемость проекта составляет 14 лет.

Российский инвестиционный форум будет проходить в Сочи в период с 15 по 16 февраля.