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"Корпорация Роснефтегаз" обвиняется в невыплате крупной суммы налогов

Сегодня, 04:03

В Ямало-Ненецком округе возбуждено уголовное дело в отношении «Корпорации Роснефтегаз» и ее руководителя бизнесмена Олега Ситникова. В офисах компании в Новом Уренгое в рамках расследования прошли обыски и изъятие документов.

Как сообщает «URA.RU», следователи ямальского управления Следкома изъяли документы в рамках расследования уголовных дел по невыплате налогов в особо крупных размерах. Пока речь идет о 525 млн рублей, но не исключено, что итоговые обвинения будут предъявлены на сумму в более миллиарда рублей. Уклонение от уплаты налогов связано с деятельностью дочерних фирм и компаний корпорации в период с 2010 по 2013 год, в частности, с «Фирмой Макс». В ходе проведенных обысков и других следственных действий получены доказательства причастности к уклонению от уплаты налогов конкретных лиц, сообщает агентство. Также «URA.RU» напомнило о том что владелец «Роснефтегаза» не первый раз попадает в сводки силовиков. Ранее ему вменяли в вину кустарное производство и торговлю топливом, несоблюдение экологических норм и захват земельного участка.

 

 


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