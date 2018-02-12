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Oxfam может остаться без финансирования ЕС из-за проституток

Вчера, 21:38

Oxfam может не получить финансовой поддержки в 2018 году от государства. Главным основанием для лишения денежной помощи Еврокомиссия называет историю с несовершеннолетними проститутками.

Oxfam рискует остаться без денежного финансирования в связи со скандалом на фоне истории с проститутками. По данным представителей Еврокомиссии, стало известно, что некоторые сотрудники благотворительной организации международного уровня пользовались услугами уличных проституток несовершеннолетнего возраста. Такое поведение лиц, работающих под прикрытием благотворительности, со стороны Oxfam не является нормальным и приемлемым. Еврокомиссия примет все усилия для более точного выяснения данного инцидента.

Если правда все же станет явной, ЕС прекращает полностью любое финансирование организации. Oxfam ежегодно получает от правительства Великобритании 44 миллиона долларов. В тоже время это не относится к состоянию бюджета самой организации, который составляет не менее 414 миллионов долларов. Кадровый штат организации включает 10 тысяч официальных сотрудников, а также вдвое больше волонтеров.


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