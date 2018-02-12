ЦБ указал на небезопасность биометрических данных

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Центробанк ссылается на угрозу безопасности биометрических данных. Вместе с ФСБ составлен список потенциального ущерба личных данных, в результате чего было выпущено необходимое для этого указание.

"Данный проект создан для того, чтобы обеспечить защиту гражданских прав в моменты обработки информации их биометрических данных с целью провести идентификацию. Кроме этого, законопроект сможет защитить личные данные при их сборе, анализе и хранении", - сообщается в указании.

Угрозы безопасности представляют собой большое количество условий, которые могут создать опасность незаконного доступа к этим параметрам в результате получения их посредством обработки. Следует заметить, закон будет действовать с 30 июля текущего года. Центробанком принимаются замечания и разного рода предложения по правке документ вплоть до 25 февраля.