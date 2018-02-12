VistaNews.ru


Врачи «скорой» Коми получают зарплату почти 100 тысяч рублей

Сегодня, 16:31

Средний заработок медработника в минувшем году составил 63700 рублей. В некоторых регионах заработная плата доходит почти до 100 тысяч.

На интерактивном портале службы занятости населения Республики Коми и сейчас можно наблюдать вакансии врачей скорой помощи, где указана зарплата в 98 тысяч рублей.

Повышение заработной платы врачи получили по указу Президента РФ еще в мае 2017 года. При определении среднего показателя заработной платы учитывались зарплаты также младшего и технического персонала.

Однако, несмотря на высокие зарплаты, штат скорой помощи остается неукомплектованным.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.