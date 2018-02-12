Врачи «скорой» Коми получают зарплату почти 100 тысяч рублей

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Средний заработок медработника в минувшем году составил 63700 рублей. В некоторых регионах заработная плата доходит почти до 100 тысяч.



На интерактивном портале службы занятости населения Республики Коми и сейчас можно наблюдать вакансии врачей скорой помощи, где указана зарплата в 98 тысяч рублей.

Повышение заработной платы врачи получили по указу Президента РФ еще в мае 2017 года. При определении среднего показателя заработной платы учитывались зарплаты также младшего и технического персонала.

Однако, несмотря на высокие зарплаты, штат скорой помощи остается неукомплектованным.