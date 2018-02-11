«МТС» обрушил цены на все модели iPhone в России

Вчера, 20:09

Оператор «МТС» для привлечения клиентов обрушил цены на все модели iPhone в России.

Недавно оператор сотовой связи MTС значительно снизил цены на iPhone в фирменных салонах в России, где их теперь можно купить намного дешевле. Так, в период с 1 февраля по 31 марта включительно россияне, которые приобретут iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 или iPhone 7 Plus в салонах MTС, получат достойную денежную скидку.

Покупатели должны выплатить полную стоимость смартфона, однако вскоре на счет карты «Кошелек МТС Деньги» будут переведены средства, которые можно будет потратить в любом направлении, и даже перевести на банковский счет. Размер скидки зависит от модели устройства. Так, при покупке самого дорогого флагмана можно получить 5 тысяч рублей, за обе «восьмерки» скидка составит 4000, а за iPhone 7 подарят 1500 рублей. При этом, денежная скидка предоставляется только при условии самовывоза.

Для участия в данной акции необходимо выбрать и оформить смартфон в интернет-магазине, указать пункт самовывоза, где нужно сообщить продавцу о желании участия в акции. Также необходимо указать номер своего телефона и паспортные данные для регистрации электронного кошелька в «Кошелек МТС Деньги».