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Forbes опубликовал ТОП самых богатых владельцев криптовалют

Сегодня, 14:46

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список миллионеров и миллиардеров. Для классификации было взято владельцев криптовалют. В список самых богатых попали владельцы более 350 млн долларов.

Журнал Forbes, основанный в 1917 году, провел параллели между богатыми владельцами криптовалют и первым списком богачей 1982 года. Стало известно, что появился рейтинг, который смог оценить финансовое состояние владельцев популярных электронных денег.

Известно, что предлогом для включения в список Forbes стало состояние конкурсанта, которое не должно быть меньше 350 млн долларов. Авторы проекта и статьи нацелены на публикацию подобных списков, потому как считают, что богатство миллиардеров должно быть обнародовано.


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