Услуги «Почты России» в 2018 году подорожают

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ФГУП «Почта России» информирует о повышении цен на услуги. В среднем на 5,4% тарифы возрастут в 2018 году. Информацию сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Отправка 20-грамового заказного письма с использованием «Почты России» обойдется в среднем от 41 до 46 рублей. Об этом сообщает ФАС. Известно, что цены на услуги будут подняты на 5,4%. Такой эквивалент подорожания связан с инвестиционной политикой и уровнем инфляции.

Первоначально процент подорожания услуг ФГУП «Почта России» планировали поднять на 16,2%. Однако после проведения точных расчетов было принято окончательное решение, которое остановилось на отметке около 6%. Клиенты службы пока не комментируют происходящего, хотя такой скачок цены не можно назвать катастрофичным.