VistaNews.ru


Услуги «Почты России» в 2018 году подорожают

Сегодня, 14:02

ФГУП «Почта России» информирует о повышении цен на услуги. В среднем на 5,4% тарифы возрастут в 2018 году. Информацию сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Отправка 20-грамового заказного письма с использованием «Почты России» обойдется в среднем от 41 до 46 рублей. Об этом сообщает ФАС. Известно, что цены на услуги будут подняты на 5,4%. Такой эквивалент подорожания связан с инвестиционной политикой и уровнем инфляции.

Первоначально процент подорожания услуг ФГУП «Почта России» планировали поднять на 16,2%. Однако после проведения точных расчетов было принято окончательное решение, которое остановилось на отметке около 6%. Клиенты службы пока не комментируют происходящего, хотя такой скачок цены не можно назвать катастрофичным.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.