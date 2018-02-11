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Реализация инфраструктурных проектов в столице стимулирует московскую промышленность

Сегодня, 05:06

В правительстве Москвы отметили положительную роль новой экономической  политики города и начала реализации инфраструктурных проектов на рост промышленного потенциала столичных предприятий, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, как рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина,  индекс промпроизводства в Москве демонстрирует положительную динамику на протяжении последних двух лет. Даже с учетом остановки Московского НПЗ для планового ремонта и вызванного этим снижения выпуска нефтепродуктов, индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей столицы вырос на 1,5 процента.

Министр Правительства Москвы и руководитель ДЭПиР столицы Владимир Ефимов также отметил, что главными стимулами для развития промышленности города в 2017 году стала  новая промышленная политика города и реализация крупных инфраструктурных проектов. Это стало причиной роста производства в различных сферах, в частности выпуск электрического и распределительного оборудования вырос на 97%, красок и лаков — на 37%, пластиковых труб — на 31%, радиаторов — на 10%.

 

 


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