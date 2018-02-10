Рамзан Кадыров купил себе биткоины

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Рамзан Кадыров, глава Чечни, купил биткоины. Об этом он сам сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Рамзана Кадырова, на территории Чеченской Республики будут внедрять блокчейн и ему, как главе региона, интересны инновационные платежные системы. В результате он принял решение приобрести биткоины, чтобы анализировать тенденцию криптовалюты.

Рамзан Кадыров считает, что в постоянно трансформирующемся мире технологий нужно самостоятельно совершенствоваться, чтобы иметь возможность разбираться в новшествах.

Несмотря на это, глава Чечни отмечает, что инвестиции в криптовалюту является сомнительным моментом, так как нет страховки и можно потерять все финансы. Помимо этого, в этом сегменте уже активно развито мошенничество. По мнению Кадырова, эта отрасль должна проходить в рамках законодательства и не должна запрещаться. Главной задачей выступает обеспечение граждан безопасностью от финансовых схем мошенников.