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Россельхознадзор ограничил поставки в Россию продуктов из Белоруссии

Вчера, 23:20

Россельхознадзор огласил новый список запретных продуктов из Белоруссии. Тринадцать предприятий оказались под жестким контролем организации.

 С 9 февраля сертификация некоторых продуктов на ввоз в Россию из Белоруссии остановлена Россельхознадзором. Главной причиной такого радикального решения стали нарушения норм ЕАЭС со стороны производителей молока и мяса. На главном портале надзорного ведомства опубликован список предприятий, которые оказались под прицелом контролеров. С 9 февраля сертификация на ввоз товаров, производимых компаниями, остановлена.

Со своей стороны, Россельхознадзор усилит лабораторный контроль за выпускаемой продукцией в Белоруссии. В «черный список» попали такие известные производители колбасной и мясной продукции, как ООО ИП «Инко-Фуд», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат 1», ОАО «Калинковичский мясокомбинат». Производители молочных товаров ОАО «Октябрьский завод СОМ, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (филиал Клецкий), ОАО «Милкавита», ОАО «Молоко», а также целый ряд филиалов ОАО «Бабушкина крынка». Всего 13 компаний.


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