X5 удвоит количество «Перекрёстков» в городах-миллионниках

Вчера, 21:05

Компания X5 Retail Group предполагает удвоение количества своих супермаркетов, находящихся в городах-миллионниках. Это касается «Перекрёстков», находящихся в стране, кроме Москвы и Петербурга.

После этого общее количество подобных магазинов X5 Retail Group возрастёт в России до тысячи. Заявление об этом сделал Владимир Сорокин, являющийся гендиректором этой сети.

В качестве приоритетных для развития являются также города, где количество населения превышает 500 тысяч. Не останутся без внимания и города-сателлиты, примыкающие к мегаполисам. В то же время в основном фокусе компании остаются именно «миллионники».

В данный момент количество «Перекрёстков» в РФ уже достигло 638 единиц. Их торговая площадь составляет почти 640 тыс. м2. За истекший год этот показатель компания увеличила на 16,2%.

Бренд «Перекрёсток» является у компании по величине бизнеса вторым после «Пятёрочки». В последнее время он демонстрирует всё более успешные показатели. В прошлом году продажи в этих магазинах продемонстрировали рост в 20,3%..

После этого «Перекрёсток» занял первое место в сегменте, охватывающем супермаркеты. Его доля на этом рынке уже достигла почти 7%.