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Глава ВТБ ждет дальнейшего сокращения количества банков в России

Сегодня, 15:14

Андрей Костин, глава ВТБ, ждет сокращения количества банков на территории России. Свое мнение он выразил на лекционном сходе Высшей школы экономики и банка ВТБ в ходе зимней школы «Финансы, меняющие мир».

По словам Андрея Костина, если учесть выводы международных экспертов Давосского форума, то состояние банковской отрасли в России считается слабым моментом в управленческой и экономической системах. Для исправления ситуации процесс сокращения количества банков является необходимым и их число будет уменьшаться дальше.

Глава ВТБ подчеркивает, что скептически относится к становлению ЦБ полноправным владельцем финансовых институтов в рамках санации. Несмотря на это, положение банковского сектора вполне устойчиво. По мнению Костина, политика, проводимая Центробанком, одновременно вызывает нарекания, но нельзя отметить ее оправданность и смелость.


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