Сергей Кошевой: диалог между бизнесом и властью способствует достижению успеха

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После того как в минувшую среду в столице состоялся Всероссийский финал национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», стала известна пятерка сильнейших отечественных муниципалитетов. За это звание боролись 412 муниципалитетов, представляющих 78 субъектов нашей страны. В итоге место в первом пятерке заслуженно досталось дебютанту финала, которым стал Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области. Об этом пишет ИА «Государственные Вести».

Округ известен своей инвестиционной привлекательностью и надежностью. В этом убеждает тот факт, что за минувший год в него было направлено 4,8 миллиарда рублей инвестиций, а это в пять раз больше окружного бюджета! Кроме этого Зеленоградск известен во всем мире, как уникальный курорт. На территории округа находится свыше ста профильных объектов, регулярно организуются событийные мероприятия. Высокие оценки городу и округу ставят TripAdvisor и Forbes.

Как считает лидер администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой, «в качестве залога успеха выступил диалог между бизнесом и властью». Всю душу в свой город вкладывают не только депутаты и бизнесмены, но и ветераны с общественниками. Именно поэтому, заявил управленец, результаты работы команды Зеленоградска получили высокую оценку со стороны независимых экспертов.