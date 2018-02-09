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В Челябинской области открыли крупное месторождение строительного камня

Сегодня, 13:15

В Челябинской области геологи регионального многофункционального предприятия «Промсинтез» открыли крупное месторождение камня, который может быть использован в строительных работах, а также облицовке фасадов зданий. Разведанный объем составляет 40 миллионов кубометров.

На данный момент решается вопрос о стратегическом плане промышленного освоения месторождения. При этом учитывается масштабность предстоящих работ, предполагающих значительное привлечение инвестиций, как государственных, так и частных. В ближайшее время состоится лицензирование и сертификация месторождения.

За последние три года изыскателями были открыты в Челябинской области пять новых месторождений природных ископаемых, что свидетельствует о грандиозном потенциале региона в экономической структуре Российской Федерации. Строительный камень, пригодный для использования в первичной обработке, ценится как в стране, так и за рубежом.


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