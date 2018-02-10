Прокуратура займется деятельностью природоохранного департамента Москвы по просьбе "Альянса зеленых"

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Председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин также обратился в Счетную палату для проверки эффективности расходования средств Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Генпрокуратору по просьбе экологов должна проверить деятельность ведомства в области экомониторинга.

Повод для проверки – отсутствие возможности получить полную информацию о состоянии воздуха в районах столицы. До сентября прошлого года в течение 10 лет 56 автоматических станций по контролю за загрязнением, расположенные во всех районах мегаполиса (а том числе и в Новой Москве), бесперебойно подавали информацию на сервер «Мосэкомониторинг». Каждые 20 минут данные обновлялись, и с ними мог ознакомиться любой желающий. В сентябре, когда жители массово стали жаловаться на невыносимость столичного воздуха из-за выбросов на полигоне Кучино, сайт закрыли на модернизацию, и вот уже 5 месяцев он бездействует. Данные, публикуемые на сайте Департамента природопользования столицы – это краткая сводка со средними данными. «В таком огромном мегаполисе, как Москва, «средняя температура по больнице» для выявления экологических проблем бесполезна», - подчеркивают экологи и надеются, что генпрокуратура РФ поможет гражданам получать достоверные данные об экологии Москвы.