VistaNews.ru


Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям

Сегодня, 03:19

В минувшую среду пресс-служба московского ДЭПИР озвучила информацию о новом приоритете промышленной политики города. По словам руководителя Департамента Владимира Ефимова, таковым приоритетом ныне являются высокотехнологичные отрасли экономики, которыми обеспечивается 1/5 спроса на расположенные в Москве помещения офисного назначения. Об этом рассказывает сайт «Вечерняя Москва».

Как заявил чиновник, в минувшем году в столице на 40% выросли производственные объемы лекарственных средств. За тот же период времени на 36% увеличился объем производства компьютерного оборудования.

Владимир Ефимов в комментарии к новости напомнил, что в Москве успешно действует программа поддержки высокотехнологичных производств. В ее рамках перспективным предприятиям предоставляются различного рода льготы (не только налоговые), Благодаря этому, они могут направлять высвободившиеся средства на ускоренное развитие путем создания новых рабочих мест или модернизации мощностей. Все это способствует росту производственных объемов.

 

 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.