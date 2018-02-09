Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям

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В минувшую среду пресс-служба московского ДЭПИР озвучила информацию о новом приоритете промышленной политики города. По словам руководителя Департамента Владимира Ефимова, таковым приоритетом ныне являются высокотехнологичные отрасли экономики, которыми обеспечивается 1/5 спроса на расположенные в Москве помещения офисного назначения. Об этом рассказывает сайт «Вечерняя Москва».

Как заявил чиновник, в минувшем году в столице на 40% выросли производственные объемы лекарственных средств. За тот же период времени на 36% увеличился объем производства компьютерного оборудования.

Владимир Ефимов в комментарии к новости напомнил, что в Москве успешно действует программа поддержки высокотехнологичных производств. В ее рамках перспективным предприятиям предоставляются различного рода льготы (не только налоговые), Благодаря этому, они могут направлять высвободившиеся средства на ускоренное развитие путем создания новых рабочих мест или модернизации мощностей. Все это способствует росту производственных объемов.