VistaNews.ru


В Петербурге названы лидеры январского роста цен на продукты

Сегодня, 17:58

В Петербурге общий индекс роста цен увеличился на 0,5% в отношении с декабрем 2017-го. Это сравнительно небольшой показатель для января.

Но цены на продовольственные продукты значительно возросли, примерно на 1,2%. Сообщается, что с января 2018 года фрукты и овощи поднялись в цене на 7,2%. Больше всех подорожал виноград (18%). Но это не сильно огорчило жителей города. Больше всего горожан расстроило повышение цен на картофель, сразу 16,7%. Также подорожал лук на 14,7% и морковь на 14,3% и капуста на 14%

Выросла стоимость на продукты, на которые поднялся народный спрос. Цены на пшено подскочили на 4,6%, соль и яйца на 1,7%, сахар на 1,4%, а мука и сливочное масло на 1,2%. С другой стороны, отмечается падение цен на ряд продуктов, таких как гречка, свинина и рис - на 1,5%. Стало известно, что общий в сумме рост цен составил 3,7% по сравнению с 2016 годом. Такое показатель самый низкий с 2000-го года. Прошлый год был наиболее спокойным в росте цен за весь период кризиса в экономике.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.