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Ростелеком рассматривает вариант продажи бизнеса в Армении

Сегодня, 15:07

Ростелеком может продать свой бизнес в Армении, а именно оператора стационарной связи под названием GNC-Alfa. Об этом стало известно со слов главы компании Михаила Осеевского.

"На данный момент мы только думаем об этом. Данный бизнес для нас очень важен. Пока мы не ставим задачу продавать, но исходя из нашей практики и практики других крупных игроков, такая международная схема не совсем очевидна. Здесь разные законы, другой продукт. Мы сосредоточены на том, как наиболее рационально распределить наши работы" , - заявил он.

Известно, что "Ростелеком" в 2012 году выкупил 75 процентов акций за 22 миллиона долларов. На сегодняшний день GNC-Alfa является монопольным зарубежным оператором под управлением "Ростелекома".


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