Голодец: Низкие доходы россиян препятствуют росту экономики РФ

Сегодня, 15:40

Вице- премьер Российской Федерации Ольга Голодец пояснила, что главной преградой в развитии экономики страны являются низкие заработки россиян.

Голодец отмечает, что главной целью на ближайшее будущее будет увеличение доходов. Она пояснила, что по причине низких доходов граждан падает спрос, что препятствует экономическому росту. По ее словам, если ситуация не изменится в ближайшее время, экономику ожидают серьезные проблемы.

Изменения по повышению доходов граждан уже начались. В Государственной думе внесли законопроект о том, что с мая 2018 года доход россиян повысится до прожиточного минимума. Также в планах создание мест в детских садах и помощь семьям с детьми.