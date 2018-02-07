VistaNews.ru


В Приморье планируют увеличить границы ТОР "Надеждинская"

Вчера, 23:15

В Приморье хотят расширить территорию ТОР "Надеждинская". Департамент промышленности региона утверждает, что границы будут увеличены практически в два раза. Это поспособствует обеспечению инвесторов земельными участками и созданию новых рабочих мест.

Отсюда произойдёт увеличение поступлений налогов.

"На данный момент решается вопрос о разграничении ТОР "Надеждинская". Соответствующие документы уже подготовлены. Общая территория участков земли планируется быть соразмерной с действующим ТОР, другими словами границы должны увеличится почти вдвое", говорится в департаменте.
Запланированные сроки ещё не известны. Это зависит от скорости разработки проета постановления и нужных согласований основных документов. Примечательно, сюда не включается строительство других объектов инфраструктуры. Департамент промышленности заявил, что "Надеждинская" на данный момент самый востребованный ТОР для возможных резидентов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.