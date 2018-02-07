В Приморье планируют увеличить границы ТОР "Надеждинская"

Вчера, 23:15

В Приморье хотят расширить территорию ТОР "Надеждинская". Департамент промышленности региона утверждает, что границы будут увеличены практически в два раза. Это поспособствует обеспечению инвесторов земельными участками и созданию новых рабочих мест.

Отсюда произойдёт увеличение поступлений налогов.

"На данный момент решается вопрос о разграничении ТОР "Надеждинская". Соответствующие документы уже подготовлены. Общая территория участков земли планируется быть соразмерной с действующим ТОР, другими словами границы должны увеличится почти вдвое", говорится в департаменте.

Запланированные сроки ещё не известны. Это зависит от скорости разработки проета постановления и нужных согласований основных документов. Примечательно, сюда не включается строительство других объектов инфраструктуры. Департамент промышленности заявил, что "Надеждинская" на данный момент самый востребованный ТОР для возможных резидентов.