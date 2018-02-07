Владимир Ефимов: столичная экономика показывает рост по всем ключевым показателям

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Руководитель московского ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал о том, что экономика города демонстрирует стабильный рост. В частности, он подчеркнул, что предварительным итогом за минувший год выступит рост ВРП на 2%. К 2020 г. он должен вырасти еще на 2,3%. Интересно, что PricewaterhouseCoopers прогнозирует еще большую цифру — 4%. Об этом проинформировал портал «Вечерняя Москва».

Как заявил глава Департамента, столичная экономика показывает активный рост по всем основным направлениям. В частности, он назвал промышленное производство, экспорт и инвестиции. О том, что экономика главного города нашей страны стремительно развивается, говорят и такие факты, что в столице увеличивается энергопотребление, безработных стало меньше, а экономически активных горожан больше. Интересно также, что за первое полугодие минувшего года столица выдала 49 986 патентов (это в 1,4 раза больше, чем за те же первые шесть месяцев со старта 2016 г.).