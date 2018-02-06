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Пенсионный фонд РФ вводит доплаты к пенсиям владельцам "Ветерана труда"

Вчера, 22:34

Уникальная методика беспрепятственного получения звания «Ветеран труда России», а также существенной дотации к пенсионной ежемесячной выплате практикуется в РФ. Об этом рассказали представители Пенсионного фонда страны.

По словам сотрудников Пенсионного фонда России, все пенсионеры, которые имеют звание «Ветеран труда» с 2018 года начнут получать значительно больше денег. Специалисты рекомендуют тем гражданам, которые могут, судя по стажу и определенным условиям иметь удостоверение «Ветерана труда», не медлить, а позаботиться о его оформлении.

В сообщении представителей ПФ РФ указано, чтобы гражданин России мог претендовать на звание «Ветерана труда», у него должно быть не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет – для мужчин. Кроме того, также могут получить почетное звание те люди, которым пришлось начать свою трудовую деятельность в период ВОВ. Также попадают в эту категорию владельцы грамот и национальных наград. Конкретной суммы дотации к пенсии не указывается, так как размер финансовой доплаты зависит от региона, где человек получил «Ветерана труда».


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