Акционеры ВБРР более не желают сотрудничать с АРБ

Вчера, 21:25

Акционеры ВБРР более не желают сотрудничать с Ассоциацией российских банков. Они объясняют это неудовлетворительной работой руководителей ассоциации, следствием чего стало падение эффективности банка.

Совет директоров сообщил о своём решении на сервере с корпоративной информации. Это далеко не первый банк, который покидает АРБ. Только за 2017 год восемь крупнейших банков прекратили своё членство в АРБ, что говорит о серьёзных изменениях в членстве организации. Все выходцы впоследствии нашли новое «пристанище» в Ассоциации Банков России под предводительством Георгия Лутновского, ранее занимающего должность первого зампреда Центробанка.

Напомним, что ВБРР является опорным банком «Роснефти», основа деятельности которого заключается в обслуживании корпоративных клиентов.