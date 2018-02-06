МВФ получил от Украины $460 млн по кредиту stand-by

Вчера, 19:54

Два платежа на общую сумму $460 миллионов Украина перечислила на днях МВФ. Соответствующую информацию сообщил официальный сайт Национального банка страны.

Уточняется, что речь идёт о возврате $373 млн по кредиту stand-by 2014 года, а также $87 млн по stand-by и EFF 2015 года. До конца текущего года Киев должен выплатить МВФ порядка $7,4 млрд. В то же время правительство страны ожидает от кредитной организации помощь в виде очередного транша на сумму $2 млрд. Руководство фонда заявило о готовности пойти на встречу украинскому правительству при условии поднятия цен на газ для населения и заморозки зарплат бюджетников.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 80% требований МВФ выполнены. Подобная тенденция, по мнению главы государства, позволит рассчитывать на получение очередного кредита.