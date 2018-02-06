VistaNews.ru


МВФ получил от Украины $460 млн по кредиту stand-by

Вчера, 19:54

Два платежа на общую сумму $460 миллионов Украина перечислила на днях МВФ. Соответствующую информацию сообщил официальный сайт Национального банка страны.

Уточняется, что речь идёт о возврате $373 млн по кредиту stand-by 2014 года, а также $87 млн по stand-by и EFF 2015 года. До конца текущего года Киев должен выплатить МВФ порядка $7,4 млрд. В то же время правительство страны ожидает от кредитной организации помощь в виде очередного транша на сумму $2 млрд. Руководство фонда заявило о готовности пойти на встречу украинскому правительству при условии поднятия цен на газ для населения и заморозки зарплат бюджетников.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 80% требований МВФ выполнены. Подобная тенденция, по мнению главы государства, позволит рассчитывать на получение очередного кредита.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.