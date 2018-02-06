Эксперт: Принятие пакета Яровой повлечет повышение цен на продукты

Сегодня, 13:34

Принятие проекта закона Ирины Яровой повлечет повышение цен на продукты и сокращение ассортимента. Так считает эксперт Михаил Перельман, доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова.

Ирина Яровая предлагает запретить возврат магазинов нереализованной продукции поставщикам. Перед первым чтением законопроекта специалисты из разных министерств России предоставили депутатам свои сценарии последствий нововведения. Министерство экономического развития полагает, что россиян ожидает активный рост цен на продукты. Также малый и средний бизнес ожидает угроза развития, так как их вытеснят крупные поставщики.

По мнению Михаила Перельмана, первыми, кто пострадает, станут потребители. Помимо повышения стоимости продуктов, россиян ожидает сокращение ассортимента. Выиграют в этом исходе только крупные производители.