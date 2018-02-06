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Андрей Колесник: Путин прекрасно ориентируется в экономических процессах и реагирует на внешние вызовы

Сегодня, 16:13

На минувшей неделе Ростов-на-Дону принял заседание Президиума Госсовета РФ. В его рамках Владимир Путин согласился с предложением губернатора Новгородской области Андрея Никитина, касающееся снятия моратория на создание особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах. Президент поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину изучить возможность отмены означенного моратория. Также он призвал правительство оказать поддержку МСБ, чтобы добиться повышения темпов роста промышленного сектора. Об этом рассказал портал «Государственные вести».

 Комментируя актуальную новость, депутат Госдумы РФ VI созыва Андрей Колесник заявил, что ВВП своевременно одобрил проект реновации ОЭЗ. Это доказывает тот факт, что глава государства прекрасно ориентируется в экономических процессах и реагирует на внешние вызовы. По мнению эксперта, в условиях развязанной Западом санкционной войны, России нет смысла ставить на партнеров, которые предпочитают политические амбиции взаимовыгодному сотрудничеству. Андрей Колесник выразил уверенность, что Российская Федерация способна добиваться поставленных целей и в таких условиях, что доказывает стремительный прогресс в агросекторе.

 


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