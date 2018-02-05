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Турецкий дипломат назвал Ростов-на-Дону "дверью в Россию"

Вчера, 21:26

Представитель Турции подчеркнул, что ростовская область может полностью открыть путь в Россию. Хюсейин Дириоз встретился с мэром Ростова, чтобы обсудить некоторые детали дальнейшего сотрудничества.

Посол Турции Хюсейин Дириоз встретился с Виталием Голубевым в Ростове. Представители двух стран обсудили некоторые вопросы, которые непосредственно коснулись будущих планов сотрудничества России и Анкары. По словам турецкого посла, объемы по сотрудничеству планируют увеличить примерно в два раза, поэтому, в будущем будут задействованы и другие российские территории. Как сказал сам Дириоз, Ростов станет некоторой виртуальной дверью в Россию. Турецкие предприниматели очень интересуются аграрной сферой. Именно это обстоятельство представляет для них интерес.

В этом отношении Ростовская область выступает настоящим лидером. Ведь фермеры в этом регионе достигают прекрасных результатов уже не первый год, собирая высокие урожаи культур. Товарооборот между Турцией и Ростовом будут увеличивать. Поэтому именно с этого региона и пойдет старт дальнейшей работе.


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