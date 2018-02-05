В марте доллар может подорожать до 62 рублей

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Российские аналитики финансового рынка прогнозируют рост доллара в марте до 62 рублей после продолжительной стабилизации отечественной валюты. По мнению экспертов, падение рубля может произойти из-за политических факторов.

Нервозность на финансовом рынке России создают США, которые в лице Минфина заявляют об ограничении запретов на инвестиционные вложения в облигации федерального займа России. Несмотря на политическую конъюнктуру, ведущие игроки на американских биржах играют на понижение, что стабилизирует курс рубля в пределах 57 рублей. Однако, по мнению аналитиков, начало весны станет отправной точкой для повышения курса доллара.

В первую очередь, такая тенденция абсолютно прогнозируема из-за президентских выборов в России. Несмотря на консолидированное мнение ведущих экспертов относительно результатов голосования, существуют риски политической нестабильности, которые в первую очередь влияют на поведение трейдеров. Кроме того, нефтяная экспансия США добавит фактор нестабильности в экономическую составляющую России. Таким образом, рост доллара на шесть рублей по сравнению с существующим курсом не является абстракцией.