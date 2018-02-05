Путин: В России может подешеветь топливо

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В России есть все предпосылки для снижения цен на топливо. Такую информацию распространил Владимир Путин во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.

Президент России побывал с рабочим визитом в Ростове-на-Дону, где посетил завод «Ростсельмаш», который занимается производством сельскохозяйственной техники. В ходе выступления Владимир Владимирович заявил, что государство должно выполнять контроль за ценами на топливо, а основная роль здесь положена на Федеральную антимонопольную службу.

Президент отметил, что на данный момент сложилась благоприятная обстановка для снижения цен на нефтепродукты. На данный момент по вопросу уменьшения цен ведутся консультации. В ходе встречи Путин также пояснил, с чем связаны такие высокие цены на топливо, которые есть на сегодняшний день – в первую очередь, это связанно со сложностями, которые существуют с доставкой нефтепродуктов в некоторые регионы страны.

Глава Антимонопольной службы сообщил, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок для увеличения цен на топливо. Предполагается, что в течении последующих 10 лет стоимость топлива не будет превышать уровень инфляции в РФ.