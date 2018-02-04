В Самаре выросли зарплаты на 5,4%, но уровень жизни упал

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По отчету Самарастата, у жителей Самары увеличились зарплаты на 5,4%, но уровень жизни упал, поскольку и траты также выросли.

По итогам социально-экономического положения, в 63 регионах средний доход на душу населения за январь-ноябрь 2017 года составил 25692 рублей. Средняя зарплата выросла на 5,5% до 29692 рублей, пенсия достигла отметки 12 715 рублей. Минимальный прожиточный минимум составил 10 014 рублей.

Но все оказалось не так радужно. Согласно заявлению Самарастата, реальные располагаемые доходы граждан уменьшились на 5,4%. Таким образом, доходы с вычетом обязательных платежей и корректировку на инфляцию «съели» весь прирост дохода самарцев. В обязательные платежи входят оплата коммунальных платежей, детсадов, школ, медицинских услуг, спорта, туризма.

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Самаре составила 3 701 рублей, по области – 3673 рублей. Помимо этого, подорожала еда. Наибольше возросла стоимость молочных продуктов – на 6%, сливочного масла на 10%, хлеба на 3%.