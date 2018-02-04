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В Алтайском крае с июля подорожает электроэнергия

Сегодня, 17:23

В Алтайском крае подорожает электроэнергия с июля.

В управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов сообщили об очередном повышении стоимости электроэнергии с 1 июля текущего года. Отмечается, что тариф обычно всегда меняется в середине года.

Так, с июля тариф на электроэнергию для жителей городов без электроплит и (или) электроотопительных установок увеличится с 3,81 до 3,92 руб/кВтч, для горожан с электроплитами и (или) отопительными установками он вырастет с 3,05 до 3,20, а понижающий коэффициент возрастет до 0,816. Жители сельской местности будут платить 3,07 руб/кВтч вместо прежних 2,99, а понижающий коэффициент достигнет 0,784.


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