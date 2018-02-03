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Китай получит 64 тонны вологодского пломбира

Вчера, 23:14

Китай получит от РФ по импорту 64 тонны вологодского пломбира. Этот продукт остаётся популярным, как и бренд «вологодское масло».

 Известно, что «Вологодским мороженым» уже были осуществлены первые поставки для Китая. Там оценили качество продукта и решили перейти к постоянному сотрудничеству.

Сообщение об этом сделал Сергей Воропанов, являющийся городским мэром. В честь этого события он лично посетил предприятие и ознакомился с тем, как там производится этот продукт.

Ранее подобное сотрудничество уже осуществлялось на протяжении ряда лет с Израилем. Зарубежных партнёров привлекает в первую очередь то, что данный продукт является натуральным. Помимо того, у него очень хорошие показатели по параметру «качество – цена».

Сообщается, что согласно новому контракту в Поднебесную поставят всю линейку вологодских пломбиров и сорбета. В последнем продукте молока не содержится. Зато там есть множество натуральных фруктов и ягод, обильно произрастающих в Вологодской области.

Первая пробная партия мороженого для отправки в Китай уже готова.  

Это не единственное достижение производителей данного вологодского продукта. Анонсировано, что оно начнёт поступать и в Германию. Таким образом, «Вологодское мороженое» становится брендом, известным во всём мире.


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