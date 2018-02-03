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В Сочи трассу "Формулы-1" передадут некоммерческой организации

Сегодня, 12:27

В Сочи трасса для "Формулы-1" перейдёт во владение некоммерческой организации. Её новым владельцем станет компания "Росгонки".

Алексей Титов, занимающий должность руководителя "Росгонок" подтвердил информацию о передаче трассы "Формулы-1" его организации. Соответствующий документ уже опубликовали на официальном портале Министерства финансов РФ. Сочинский автодром также заявил о передачи трассы. АНО "Росгонки" является некоммерческой организацией, которая появилась в 2017 году. Её основная цель - проведение Гран-при "Формулы-1" на территории Российской Федерации. Вдобавок, компания займётся дальнейшим развитием автодрома в Сочи, будут привлекаться и другие гонки.

На текущий момент стоимость площадки составляет порядка 120 миллионов долларов. В региональном правительстве рассказали, что передают автодром, так как для края он нерентабельный.


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