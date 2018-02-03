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Владимир Путин счел разумными инициативы лидера "Партии Дела" К.Бабкина

Сегодня, 06:02

В четверг, 1 февраля на площадке ростовского завода «Ростсельмаш» прошло заседание президиума Государственного Совета. На повестке дня было обсуждение вопроса промышленного развития регионов РФ. В связи с этим Владимир Путин выслушивал отчеты представителей экономического блока правительства о том, какие меры поддержки отечественного производства были ими приняты. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Выступая перед аудиторией, Константин Бабкин (председатель совета директоров «Ростсельмаша», руководитель «Партии Дела») посетовал на то, что российский производитель теряет порядка 15% рынка по причине «либерального» подхода к распределению субсидий. Выход из ситуации видится в том, чтобы при выделении мер государственной поддержки отдавать приоритет отечественному производителю. В пользу этого мнения говорит тот факт, что работающее по такому принципу постановление правительства №1432 способствовало двукратному росту рынка сельхозтехники РФ за три года.

Инициатива промышленника была поддержана президентом. ВВП поручил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову заняться проработкой этого вопроса. Он пояснил, что введение преференций для своих производителей не противоречит правилам ВТО.

 

 


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