Владимир Путин обязал регионы России подключиться к поднятию экономики

Вчера, 21:08

Глава России Владимир Путин поставил задачу перед регионами участвовать в развитии экономики. Основная роль заключается в выделении определенных расходов для обеспечение экономического роста.

На очередном заседании Госсовета Владимир Путин поднял вопрос развития экономики в России. Он акцентировал внимание на том, что к этой задаче нужно привлекать регионы страны. А именно, это означало то, что определенная строка расходов региональных областей должна заносится в макет бюджета РФ, как взнос на развитие экономики в целом.

Владимир Путин подчеркнул, что основное направление должно коснуться промышленности. В прошлом году на нужны авиа- и судостроения было выделено 262 миллиарда рублей. Также он сказал, что конкуренцию в данной отрасли нужно наоборот не давить, а развивать. Поэтому, в текущем году в дело должны включиться все регионы России и экономика начнет возростать.