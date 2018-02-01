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Владимир Путин обязал регионы России подключиться к поднятию экономики

Вчера, 21:08

Глава России Владимир Путин поставил задачу перед регионами участвовать в развитии экономики. Основная роль заключается в выделении определенных расходов для обеспечение экономического роста.

 На очередном заседании Госсовета Владимир Путин поднял вопрос развития экономики в России. Он акцентировал внимание на том, что к этой задаче нужно привлекать регионы страны. А именно, это означало то, что определенная строка расходов региональных областей должна заносится в макет бюджета РФ, как взнос на развитие экономики в целом.

Владимир Путин подчеркнул, что основное направление должно коснуться промышленности. В прошлом году на нужны авиа- и судостроения было выделено 262 миллиарда рублей. Также он сказал, что конкуренцию в данной отрасли нужно наоборот не давить, а развивать. Поэтому, в текущем году в дело должны включиться все регионы России и экономика начнет возростать.


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