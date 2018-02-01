Подмосковье собирается стать одним из лучших регионов по легальным продажам алкоголя

Вчера, 22:33

Подмосковье собирается войти в ТОП-3 регионов по легальным продажам алкоголя в настоящем году.

В сообщении приведены слова главы министерства Владимира Посаженникова. Он отмечает, что за прошедший год Московской области удалось войти в ТОП-5 регионов с максимальным уровнем легальных продаж алкогольных напитков. В 2018 году цель — быть в тройке.

Министр также добавил, что в этом году он продолжит работать и над другими поставленными задачами, в том числе развивать торговлю и сферу услуг в регионе.

К примеру, в планах у Посаженникова, открыть новые банные объекты после реконструкции, привести в порядок сферу погребения и похоронных услуг и тому подобное.