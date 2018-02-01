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Международные резервы РФ перешагнули через отметку $450 млрд

Сегодня, 18:07

Объём международных резервов РФ вырос на $10 млрд и вновь преодолел отметку в $450 млрд. Как уточнили в Центробанке, по состоянию на 26 января их величина достигла $452,8 млрд.

Неделей ранее резервы России в иностранной валюте составляли $442,8 млрд. В итоге рост с 19 по 26 число составил порядка $10 млрд. ЦБ связали подобный процесс с целым рядом факторов, в том числе переоценкой активов. До этого отметки в $450 млрд международные резервы достигали в октябре 2014 года. Максимум в данном отношении был достигнут в августе 2008 года. Тогда объём запасов составлял $598 млрд.

Ранее в МВФ констатировали рост российской экономики на фоне подорожания нефти. Увеличение цен на «чёрное золото», по мнению аналитиков международной кредитной организации, способствовало улучшению экономического состояния России.


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