Набиуллина: Центробанк видит основания для смягчения денежно-кредитной политики

Сегодня, 14:14

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего недавнего интервью заявила, что её ведомство видит основания для смягчения дкп (денежно-кредитная политика).

В сообщении Набиуллиной говорится, что в Центробанке видят возможности для смягчений денежно-кредитной политики. Об этой возможности будут дискутировать на заседании совета директоров, которое пройдёт на следующей неделе. Однако, как добавляет Набиуллина, сейчас можно наблюдать, как девальвационные риски, которые связываются с внешними факторами, ослабляют. Поэтому не исключается, что переход всё-таки буде осуществлён быстрее, чем предполагалось ранее. В данный момент уровень нейтральной ставки составляет 6-7%.

Центробанк собирается действовать в это вопросе постепенно, чтобы можно было мониторить реакцию всех экономических показателей. Набиуллина отмечает, что, когда осуществится переход от жёсткой к нейтральной политике, в зависимости от девальвационных и про-инфляционных рисков, возможно движение ставки в обе стороны. Такое у специалистов сейчас понимание, но всё же необходима дискуссия, чтобы оценить влияние различных факторов.