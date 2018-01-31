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В России пройдет новая индексация соцвыплат с 1 февраля

Вчера, 21:44

В России с 1 февраля ожидается новая индексация социальных выплат для населения. Пенсионеры разных категорий и семьи с детьми смогут получить еще больше денег в наступившем месяце.

Согласно указаниям правительства России, в стране пройдет очередная индексация социальных выплат для населения с 1 февраля. Коэффициент индексирования для пенсионеров составит 2,5%. По аналитическим справкам, на территории России проживает 15,4 миллионов льготников, пользующихся пенсиями, социальными пособиями. В эту категорию вошли также и ветераны ВОВ, участники боевых действий, ликвидаторы последствий аварии с радиацией и т.д.

Степень повышения пенсионной выплаты в цифровом отношении зависит от размера получаемого пособия. Отдельный сюрприз от правительства ожидает и льготников, которые пользуются такими благами. Они смогут персонально заявить о своем желании компенсировать ту или иную льготу материальной выплатой каждый месяц. Пенсионеры прокуратуры и СК получат прибавку на 30%. Кроме того, увеличатся и соцпособия семьям с детьми.


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