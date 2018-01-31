Правительство разрешило регистрировать юрлица без офиса

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Максим Орешкин, возглавляющий Министерство экономики РФ, сообщил о намерении правительства страны разрешить регистрацию не имеющих офиса юридических лиц. Для оформления предприятия бизнесменам необходимо иметь лишь электронный сервис или почтовый ящик.

Разрешение правительством регистрации юрлиц без офиса Максим Орешкин назвал «тектоническим» сдвигом для корпоративного законодательства. На принятии данного постановления правительство РФ не остановилось. Министры также договорились об упрощении процедуры регистрации новых бизнесов. Как итог, оформленным в электронном формате бизнесам придется регистрироваться с нулевой палатой.

Теперь, дабы оформить собственное юрлицо, отечественным бизнесменам не нужно иметь собственный офис. Достаточно обзавестись электронным сервисом или почтовым адресом.