В РФ хотят к 2030 г. достичь уровня утилизации отходов до сопоставимого со странами ЕС

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В понедельник, 29 января прошло совещание премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Это мероприятие ознаменовалось выступлением зампредседателя правительства Александра Хлопонина, который ознакомил аудиторию с тем, как в РФ в обозримом будущем намерены повышать уровень утилизации отходов. Об этом рассказывает РИА «Новости».

Как отметил вице-премьер, в мае нынешнего года должны завершить разработку подпрограммы «Чистая страна», в которой пропишут и объемы финансирования, и набор мер по стимулированию и развитию этой отрасли. Однако уже сейчас можно сказать, что к 2030 г. в России должны повысить уровень утилизации отходов до 60%. Сейчас этот показатель в лучшем случае составляет 9%. По словам Александра Хлопонина, каждый год в России образуется до шестидесяти миллионов ТКО. Это серьезный вопрос, который требует решения, как в отношении каждого субъекта РФ в отдельности, так и в контакте с Минпромторгом.

Стоит добавить, что в ближайшие 3-4 года в Московском регионе и Республике Татарстан будет построено пять мусоросжигательных заводов (МСЗ). Их работа будет строиться на японской технологии термической переработки мусора в энергию. Строительством МСЗ займется АГК-1 (принадлежит «дочке» «Ростеха» компании «РТ-«Инвест»).