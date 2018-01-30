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Альфа-Банк начал проверку новой системы идентификации эмоций клиентов

Вчера, 20:28

Система анализа эмоционального уровня клиентов проходит проверку в центральном офисе Альфа-Банка. Специалисты считают, что необходимо сотрудникам кредитной организации иметь сведения о чувствах и настроении клиента.

В представительстве Альфа-Банка проходит проверка уникальной системы анализа эмоционального уровня клиента. Как только процесс тестирования пройдет успешно, она будет работать во всех офисах. Дело в том, что руководство банка считает необходимостью, чтобы операционист или кассир понимали, с каким человеком они говорят и общаются. Это очень важно во время оформления кредитов или решения проблемных вопросов по ним.

Кроме того, администрация Альфа-Банка сможет четко понять, довольны ли клиенты обслуживанием сотрудников или они имеют скрытый негативный осадок после общения. Чтобы люди смогли пройти четкое обследование, от них нужно только переступить порог кредитного учреждения. Выражение лица человека до визита в банк и после него зафиксирует камера, а все остальное обеспечит программа.


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