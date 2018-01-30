Пенсионные фонды из банков вывели 133 млрд рублей

Вчера, 19:18

Пенсионные фонды уменьшили денежные вложения в банки на 133 миллиарда рублей. Известно, что это произошло из-за санаций в том числе.

Каждый работодатель отправляет взносы в ПФР, которые не просто пойдут пенсионерам для выплаты пенсий, а должны якобы «сработать» на экономическую ситуацию страны. То есть, эти взносы надо отправлять на строительство недвижимости или производство. В течение некоторого времени эта система существовала в таком режиме работы. Каждый работодатель начисляет 22% от заработной платы работника в ПФ, 16% переходят в обязательном порядке в страховую часть (то есть используются для выплат нынешним пенсионерам), а остальное идет в накопительную часть, если работодатель не против.

Задумывалось, что эти накопления должны были приносить пользу будущему пенсионеру и экономике страны. Но с 2014 года эту систему заморозили, и она останется таковой до 2020 года и все пенсионные взносы идут в бюджет страны.