Опрос: 60% россиян больше не ощущают кризиса в стране

Сегодня, 12:07

Холдинг «Ромир» провел ежегодное социологическое исследование, определив количество россиян, не ощущающих кризис в стране. По итогам 2017 года данный показатель составил 60%.

46% граждан России констатировали наличие в стране некоторых экономических трудностей. 60% респондентов «Ромира» считают их незначительными, не ощущая кризиса. Для сравнения, в прошлом году лишь 30% россиян придерживались аналогического мнения. Также граждане РФ стали меньше нуждаться в финансовых издержках, дабы позволить приобрести себе в будущем дорогостоящую техники или отправиться в путешествие. 48% россиян, сравнительно с 66% по итогам 2016 года, продолжают экономить на самом необходимом, включая еду.

Исходя из итогов соцопроса, эксперты «Ромира» предположили, что тяжелые финансовые времена для россиян остались в прошлом. Также социологи констатировали понижение градуса тревожности граждан РФ по поводу состояния национальной экономики.