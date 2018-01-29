Путин пообещал новое повышение пенсий в России с 1 февраля

Вчера, 22:27

Президент Путин заверил пенсионеров в том, что им повысят пенсии. Выплаты по новому образцу получат россияне уже в феврале.

Владимир Путин сообщил, что в России пенсионерам должно быть уделено максимум внимания. Правительство должно принять максимальные меры к тому, чтобы граждане, получающие страховые выплаты по возрасту могли иметь еще больше комфорта в жизни на территории России.

Владимир Путин пообещал повысить размер пенсии уже в феврале текущего года. Соответственные органы и ведомства получили официальный приказ от главы государства проиндексировать имеющиеся у граждан выплаты. Это говорит о том, что уже с 1 февраля пенсионеры опять получат больше денег. С каждым месяцем их уровень жизни будет улучшаться благодаря финансовой стабильности. Ведь на сегодняшний день в стране инфляция, и многие не имеют наличных средств в полной мере для того, чтобы обеспечить достойное проживание и лечение.