Сбербанк намерен продать свою "турецкую дочку" Denizbank

Вчера, 21:08

Агентство Bloomberg пишет о намерении Сбербанка продать свою "турецкую дочку" Denizbank, ссылаясь на неизвестные источники.

Кроме того, сегодня агентство Reuters сообщало о намерении Сбербанка продать Denizbank. Уточняется, что в таком предложении заинтересованы в Китае и в странах Персидского залива. Источники подчеркивают, переговоры только начались и могут не закончиться сделкой.

Напомним, Denizbank был приобретен Сбербанком зв 2,8 млрд евро в 2012 году с целью расширить свои международные связи и укрепить позиции. Он на 100% является "дочкой" Сбербанка. Стоит уточнить, что у Denizbank имеется 738 отделений и примерно 15 000 сотрудников в Турции и за ее пределами.

Представители Denizbank и Сбербанка пока что отказываются от комментариев.