VistaNews.ru


Сбербанк намерен продать свою "турецкую дочку" Denizbank

Вчера, 21:08

Агентство Bloomberg пишет о намерении Сбербанка продать свою "турецкую дочку" Denizbank, ссылаясь на неизвестные источники.

Кроме того, сегодня агентство Reuters сообщало о намерении Сбербанка продать Denizbank. Уточняется, что в таком предложении заинтересованы в Китае и в странах Персидского залива. Источники подчеркивают, переговоры только начались и могут не закончиться сделкой.

Напомним, Denizbank был приобретен Сбербанком зв 2,8 млрд евро в 2012 году с целью расширить свои международные связи и укрепить позиции. Он на 100% является "дочкой" Сбербанка. Стоит уточнить, что у Denizbank имеется 738 отделений и примерно 15 000 сотрудников в Турции и за ее пределами.

Представители Denizbank и Сбербанка пока что отказываются от комментариев.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.