Российские потребители могут приобрести товар с 80% скидкой в «Киберпонедельник»

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С сегодняшнего дня в России стартовал «Киберпонедельник». В течение трех дней потребители смогут приобрести технику со скидкой в размере 80%.

Для более быстрого освобождения торговых мощностей для продажи новых моделей всевозможной техники и удобства покупателей с понедельника 29 января и в течение последующих трех дней в российских магазинах будет проходить «Киберпонедельник». Как сообщают представители различных торговых точек страны, в этот день скидки на товары могут достигать 80%.

В рамках борьбы с ложными скидками, активисты начали проверять цены, дабы избежать обмана покупателей. Как известно, самым распространенным способом обмана, которым пользуются торговые точки, является завышение цен перед объявлением акции на 30-50%.

Согласно прошлогодней статистике, в прошлом году в «Киберпонедельник» покупатели приобрели больше всего различные виды электроники и бытовой техники. Как сообщают специалисты, такие скидки не затронут товары из новой коллекции.

Статисты сообщают, что многие жители России ожидают таких грандиозных скидок и присматривают заранее товары, которые планируют приобрести. Как известно в нашей стране «Киберпонедельник» проходит несколько раз в год, что выгодно как для продавцов, так и для покупателей.